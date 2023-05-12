مستوحى من الماضي ومستعد للمستقبل.. يوفنتوس يعلن عن قميصه الجديد

أعلن يوفنتوس اليوم الجمعة عن قميصه الجديد لموسم 2023-2024.

وجاء القميص باللونين الأسود والأبيض الشهير اللذين يميزان يوفنتوس بالإضافة لوضع خطوط صفراء على كتفيه مع رسم شعار النادي باللون ذاته.

وأشار البيانكونيري إلى أن القميص سيجعل اللاعبين يشعرون بالراحة خلال ارتدائه، أما القميص الخاص بالجماهير يستطيع امتصاص العرق للحفاظ على الجسم جافا.

وأعلن يوفنتوس عن ظهور القميص لأول مرة يوم الأحد المقبل في مواجهة كريمونيزي في الدوري الإيطالي.

Black, white, and yellow. Shaped from heritage, ready for the future ⚪⚫️ Introducing the new Juventus x @adidasfootball 23/24 home kit. Get yours now! 👕😍 pic.twitter.com/E0PtqkBd5P — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 12, 2023

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة بعدما أعادت له المحكمة الـ15 نقطة التي كانت خُصمت منه في بداية الموسم.

وكان يوفنتوس تعادل أمس الخميس مع منافسه إشبيلية في ملعبه بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.