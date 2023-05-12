مستوحى من الماضي ومستعد للمستقبل.. يوفنتوس يعلن عن قميصه الجديد

الجمعة، 12 مايو 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس - هيلاس فيرونا

أعلن يوفنتوس اليوم الجمعة عن قميصه الجديد لموسم 2023-2024.

وجاء القميص باللونين الأسود والأبيض الشهير اللذين يميزان يوفنتوس بالإضافة لوضع خطوط صفراء على كتفيه مع رسم شعار النادي باللون ذاته.

وأشار البيانكونيري إلى أن القميص سيجعل اللاعبين يشعرون بالراحة خلال ارتدائه، أما القميص الخاص بالجماهير يستطيع امتصاص العرق للحفاظ على الجسم جافا.

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وأعلن يوفنتوس عن ظهور القميص لأول مرة يوم الأحد المقبل في مواجهة كريمونيزي في الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة بعدما أعادت له المحكمة الـ15 نقطة التي كانت خُصمت منه في بداية الموسم.

وكان يوفنتوس تعادل أمس الخميس مع منافسه إشبيلية في ملعبه بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

يوفنتوس
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