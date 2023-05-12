أسامة نبيه: يوسف لم يجدد مع الزمالك.. وموقفه من بيراميدز

أكد أسامة نبيه المدرب العام السابق للزمالك أن نجله يوسف لم يجدد تعاقده مع النادي الأبيض حتى الآن.

وتحدث أسامة نبيه عبر قناة "إم بي سي مصر" صباح اليوم الجمعة قائلا: "يوسف وسيف جعفر جددا للزمالك؟ هذا لم يحدث".

وواصل "مقدار اللعب به مشكلة، آخر فترة كان يحصل على ربع ساعة وقبلها كذلك، نريد أن يشارك يوسف باستمرار".

وأردف "لو كان يوسف 18 أو 19 سنة كنا من الوارد أن ننتظر ولكن هو الآن 22 سنة".

وأكمل أسامة نبيه "يوسف حينما كان يشارك في إحدى الفترات كان لفت أنظار الجهاز الفني لمنتخب مصر ولو تأهلنا لكأس العالم 2026 سيكون يبلغ من العمر 26 عاما وهذا قمة مسيرته".

وتابع "كان لدي معلومة أنه جذب الانتباه رغم قلة دقائق مشاركته لذا نريد أن يشارك باستمرار وبشكل أكبر".

وعند الحديث عن وجود عرض من بيراميدز قال أسامة نبيه: "نحن لدينا عرض ومازلنا نتناقش فيه، وهذا العرض جاء إلينا منذ عدة أيام".

وأتم "يحق للزمالك تجديد تعاقد يوسف ومن ثم يوثق تعاقده".

وينتهي تعاقد يوسف أسامة مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وشارك يوسف مع الزمالك الموسم الجاري في 28 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف.