اسكواش - لا جديد.. نور الشربيني وعلي فرج أبطال العالم

الجمعة، 12 مايو 2023 - 10:57

كتب : FilGoal

نور الشربيني وعلي فرج يحتفلان بالتتويج ببطولة العالم للاسكواش 2023

توج نور الشربيني وعلي فرج لاعب وادي دجلة بلقب بطولة العالم للاسكواش صباح اليوم الجمعة في البطولة التي أقيمت في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وفازت نور الشربيني باللقب بعد الانتصار على مواطنتها نوران جوهر في النهائي بنتيجة 3-0.

وأصبح ذلك التتويج هو الخامس على التوالي في تاريخ نور، والمرة السابعة لها في تاريخها بشكل عام.

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وبذلك ينقص صاحبة الـ27 عاما الفوز بلقب العالم مرة واحدة أخرى لتعادل إنجاز الأسطورة الماليزية نيكول دافيد التي توجت باللقب ثماني مرات من قبل.

يذكر أن نيكول دافيد حينما بلغت من العمر 27 عاما كانت توجت باللقب خمس مرات فقط مقابل سبع مرات لنور الشربيني.

وفي منافسات الرجال توج علي فرج باللقب عقب الفوز على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0 في النهائي.

ورفع علي رصيده من الألقاب إلى 4 ليعادل إنجاز الأسطورة المصرية عمرو شبانة كأكثر لاعب مصري تتويجا باللقب.

ويبتعد علي عن جانشر خان الماليزي أكثر المتوجين باللقب بفارق أربع بطولات.

اسكواش نور الشربيني علي فرج
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