بقيادة مؤمن سليمان.. 9 أهداف تقود القوة الجوية لفوز تاريخي في الدوري العراقي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 00:46

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

حقق القوة الجوية بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني انتصارا كاسحا في الدوري العراقي على حساب الديوانية بنتيجة 9-2 في الجولة 28 من المسابقة.

فوز هو الأكبر في الدوري العراقي الموسم الجاري، وثاني أكبر فوز في تاريخ القوة الجوية في الدوري بعدما حقق فوزا على سامراء بنتيجة 9-0 موسم 1998-99.

وتولى سليمان مهمة تدريب الفريق في أبريل الماضي، ومنذ توليه المهمة فاز في مباراتين وتعادل في 3 بالدوري العراقي.

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وانتهى الشوط الأول بنتيجة 5-0 لصالح القوة الجوية.

وتناوب مهند عبد الرحيم وشريف عبد الكاظم وحسين جبار وكريس موجالو على تسجيل ثنائية لكل لاعب، وسجل محمد جمعة الهدف التاسع.

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فيما سجل موسى عدنان ثنائية الديوانية.

ورفع القوة الجوية رصيده لـ 56 نقطة بفارق نقطتين عن الشرطة المتصدر قبل 10 جولات على نهاية الموسم.

فيما يتذيل الديوانية الترتيب برصيد 8 نقاط وبات على مقربة أكثر من الهبوط.

يذكر أن أكبر انتصار في تاريخ الدوري العراقي من نصيب الزوراء والذي حققه بالفوز 11-0 على الشرطة موسم 1974-75، والرمادي على كركوك بنفس النتيجة موسم 1994-95 وكركوك على شباب الدور موسم 1995-1996.

مؤمن سليمان القوة الجوية الدوري العراقي
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