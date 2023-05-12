بقيادة مؤمن سليمان.. 9 أهداف تقود القوة الجوية لفوز تاريخي في الدوري العراقي

حقق القوة الجوية بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني انتصارا كاسحا في الدوري العراقي على حساب الديوانية بنتيجة 9-2 في الجولة 28 من المسابقة.

فوز هو الأكبر في الدوري العراقي الموسم الجاري، وثاني أكبر فوز في تاريخ القوة الجوية في الدوري بعدما حقق فوزا على سامراء بنتيجة 9-0 موسم 1998-99.

وتولى سليمان مهمة تدريب الفريق في أبريل الماضي، ومنذ توليه المهمة فاز في مباراتين وتعادل في 3 بالدوري العراقي.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 5-0 لصالح القوة الجوية.

وتناوب مهند عبد الرحيم وشريف عبد الكاظم وحسين جبار وكريس موجالو على تسجيل ثنائية لكل لاعب، وسجل محمد جمعة الهدف التاسع.

فيما سجل موسى عدنان ثنائية الديوانية.

ورفع القوة الجوية رصيده لـ 56 نقطة بفارق نقطتين عن الشرطة المتصدر قبل 10 جولات على نهاية الموسم.

فيما يتذيل الديوانية الترتيب برصيد 8 نقاط وبات على مقربة أكثر من الهبوط.

يذكر أن أكبر انتصار في تاريخ الدوري العراقي من نصيب الزوراء والذي حققه بالفوز 11-0 على الشرطة موسم 1974-75، والرمادي على كركوك بنفس النتيجة موسم 1994-95 وكركوك على شباب الدور موسم 1995-1996.