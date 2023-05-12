وست هام يسقط ألكمار.. وانتصار مجنون لبازل على فيورنتينا في دوري المؤتمر
الجمعة، 12 مايو 2023 - 00:33
كتب : FilGoal
فاز وست هام على منافسه ألكمار الهولندي في ذهاب نصف نهائي دوري الأوروبي.
وأقيمت المباراة في ملعب لندن الأولمبي في العاصمة الإنجليزية.
افتتح ألكمار أهداف المباراة في الدقيقة 42 عن طريق تيجاني ريجنديرز.
وأدرك سعيد بن رحمة التعادل للهامرز في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.
وسجل ميكائيل أنطونيو هدف فوز وست هام في الدقيقة 76.
وفي ملعب أرتيميو فرانكي في إيطاليا خسر فيورنتينا من منافسه بازل بهدفين لهدف.
افتتح أرثور كابرال أهداف المباراة لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.
وأدرك بازل التعادل عن طريق أندي ضيوف في الدقيقة 71.
وسجل زكي أمدوني هدف فوز بازل في الدقيقة 90.
وسوف تقام مباراتي الإياب الخميس المقبل.
يذكر أن نهائي النسخة الثانية من البطولة سيقام في ملعب فورتونا آرينا في التشيك.
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