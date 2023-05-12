الدوري الأوروبي - يوفنتوس يمنع مفاجأة إشبيلية ويخطف تعادلا قاتلا.. ومورينيو يتفوق على ألونسو

الجمعة، 12 مايو 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

فيديريكو جاتي - يوفنتوس

خطف يوفنتوس تعادلا قاتلا أمام جماهيره ضد إشبيلية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 1-1.

تقدم لإشبيلية يوسف النصيري وسجل فيدريكو جاتي هدف تعادل يوفنتوس.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل في ملعب سانشيز بيزخوان لحسم بطاقة التأهل للنهائي الأوروبي.

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وساهم بول بوجبا لأول مرة بهدف ليوفنتوس الموسم الجاري بصناعة هدفا قاتلا، وهي أول مساهمة له منذ مارس 2022 عندما صنع هدفا لمانشستر يونايتد ضد سيتي.

وللمباراة رقم 15 لم يخسر يوفنتوس في الدوري الأوروبي منذ 2009 على ميدانه محققا 7 انتصارات و8 تعادلات.

التشكيل

بدأ يوفنتوس بثنائية هجومية مكونة من أنخيل دي ماريا ودوشان فلاهوفيتش.

في المقابل بدأ إشبيلية بثلاثي هجومي على رأسه المغربي يوسف النصيري.

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وصف المباراة

بادر إشبيلية بتهديد مرمى يوفنتوس، عرضية من إيفان راكيتيتش ورأسية لوكاس أوكامبوس مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 11.

وبعد 3 دقائق تصدى تشيزيني لرأسية أوكامبوس.

رد يوفنتوس بفرصتين لدوشان فلاهوفيتش حيث تصدى ياسين بونو لفرصة الصربي في الدقيقة 17.

وبعد دقيقة واحدة أرسل دي ماريا عرضية أرضية صوب الصربي سددها أعلى العارضة بعدما مرت من بونو في أخطر فرص البيانكونيري.

أوكامبوس في الدقيقة 25 أهدر فرصة لا تضيع أمام المرمى مباشرة.

وبعد دقيقة واحدة ومن هجمة مرتدة للضيوف انطلق أوكامبوس وأرسل عرضية أرضية أودعها يوسف النصيري في الشباك.

هدف هو الرابع عشر للمغربي أوروبيا منذ انتقاله لإشبيلية في يناير 2020، كأفضل هداف للفريق في أوروبا منذ انضمامه.

كما وصل للهدف السادس عشر له منذ بداية عام 2023.

وكاد النصيري أن يضيف الهدف الثاني له بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن كرته مرت بجوار القائم.

في الشوط الثاني دفع ماسيميليانو أليجري بتغييرين بمشاركة فيديريكو كييزا وصامويل إيلينج بدلا من فابيو ميريتي وفيليب كوستيتش.

زاد يوفنتوس من ضغطه مع تراجع الفريق الأندلسي للدفاع عن مرماه.

في الدقيقة 61 شارك الثنائي فيدريكو جاتي وأركاديوش ميليك.

وتألق ياسين بونو في الدقيقة 64 في التصدي لتسديدة إيلينج.

وفي الدقيقة 70 شارك بول بوجبا في آخر تغييرات أليجري.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع ومن ركنية داخل منطقة الجزاء وصلت الكرة إلى بول بوجبا الذي مهد الكرة برأسية لجاتي فأودع الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل القاتل.

روما × باير ليفركوزن

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في الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية التقى الأستاذ جوزيه مورينيو مدرب روما مع التلميذ تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن.

روما كان الأكثر خطورة خاصة في الشوط الأول مع استحواذ ومحاولات لكن دون تهديد حقيقي لمرمى الخصم.

في الشوط الثاني واصل روما ضغطه وفي الدقيقة 63 تحقق للذئاب ما أرادوا بعدما انطلق إدواردو بوفي ومرر لتامي أبراهام الذي سدد كرة قوية ارتدت من الحارس وتابعها الشاب في الشباك.

هدف هو الأول لبوفي بقميص روما في مباراته الأولى أوروبيا كأساسي.

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وكاد جيريمي فيرمبونج أن يسجل هدف تعادل قاتل للضيوف لكن دفاع الذئاب شتت الكرة من على خط المرمى، ليحقق مورينيو الفوز ذهابا في انتظار الحسم إيابا.

يوفنتوس إشبيلية روما بايرليفركوزن الدوري الأوروبي
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