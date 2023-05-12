للمرة الثالثة.. ديلي ميل: احتمالية لنقل نهائي أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال

الجمعة، 12 مايو 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا في قمة ميلان وإنتر

عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" محادثات غير رسمية مع الحكومة البرتغالية لاحتمالية نقل نهائي دوري الأبطال من إسطنبول إلى البرتغال.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية اليوم الجمعة في تقرير لها فإن التبعات المحتملة لنتائج انتخابات الرئاسة التركية وخسارة متوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تؤدي لأزمات سياسية وفوضى.

وبناء عليه فقد تصبح إقامة نهائي دوري الأبطال في العاشر من شهر يونيو المقبل صعبا.

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لذا يفكر الاتحاد الأوروبي في نقل المباراة من ملعب أتاتورك الأولمبي إلى النور معقل نادي بنفيكا والذي استضاف نهائي نسختي 2020 أما نسخة 20201 فأقيمت في ملعب الدراجاو معقل نادي بورتو.

لكن على الرغم من التقرير فإن أحد المصادر من يويفا نفى للصحيفة الإنجليزية وجود احتمالية نقل المباراة من تركيا إلى البرتغال.

وإن تم نقل المباراة فستكون هذه ثالث مرة تنقل المباراة بعد نهائي 2020 و2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في المرة الأولى، وطلب تركيا في المرة الثانية إقامة المباراة بعد محدد من الجماهير.

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