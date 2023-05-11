أمير مرتضى: انتخبتم رئيس النادي لأنه قوي وليس "كيوت"

الخميس، 11 مايو 2023 - 23:50

كتب : إبراهيم رمضان

أمير مرتضى منصور - مران الزمالك في الإمارات

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك عن سبب عدم تجديد تعاقد فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وطارق حامد.

وتحدث أمير مرتضى في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس في مقر الزمالك قائلا: "تمكننا من إقناع طارق حامد وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي بالتجديد، ولكن "العك" الذي حدث في عام واحد أفسد كل شيء، 50 شخصا أداروا ملف كرة القدم بعد ذلك".

وواصل "في أزمة قيد صفقات يناير كان يجب أن يتم الفصل في سلامة موقف الزمالك، إما بصحة القيد أو بعدم صحته، ولكن من سيدفع ثمن 25 يوما من التعطيل؟".

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وأضاف "قبل رحيلي وحل المجلس كانت المديونية 12 مليون جنيه، بعد عودتي وجدتها 70 مليون جنيه، في جلسة واحدة مع اتحاد الكرة خفضنا 35 مليون جنيه من المديونية بعد أن اتضح وجود خطأ في الحسابات".

وأكمل "مرتضى منصور يعرف أني لم أكن مؤيدا للعودة مرة أخرى".

وتابع أمير مرتضى تصريحاته "مرتضى منصور لم يكن أبدا هادئا أو "كيوت" أو يحل الخلافات بالدبلوماسية. لقد انتخبتموه لأنه رجل قوي. وبالتالي حين يقولون إن مشكلته مع اتحاد الكرة شخصية، لا نحن ندير أعمالا مختلفة وليس لدينا أي "خناقة" غير الزمالك".

وأكمل "لن نتشاجر طوال العمر ولن نواصل في دوامة المشاكل، فنحن من يتأثر كأسرة وسمعة، إذا سجل لاعب فنحن الأنجح في العالم، وإذا أتت الكرة خارج المرمى أصبح فاشلا و"بتاع عمولات" و"عزبة" وهكذا".

وطالب "أتمنى أن يتحمل كل شخص مسؤوليته، ويجب أن يعرف وزير الشباب أن الزمالك ليس شركة وليس ناديا صغيرا، بل تاريخه أكبر منا ومن الوزارة".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته "لدينا تعاقدات مع أجانب لا يمكن تأخير أموالهم، ولو دفع كهربا مبلغ الغرامة غدا سيضعها في حساب تحت الحجز".

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