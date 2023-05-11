البطولة العربية – الشباب السعودي يجاور الزمالك والنصر في دور المجموعات

الخميس، 11 مايو 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

كريتشوفياك - الشباب السعودي

تأهل الشباب السعودي إلى دور المجموعات من البطولة العربية 2023 والتي تُعرف باسم كأس الملك سلمان للأندية حيث سيتواجد رفقة الزمالك والنصر السعودي في مجموعة نارية.

وانتصر الشباب على تشرين السوري في إياب الدور الثاني من البطولة بنتيجة 3-1، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل لهدف لكل فريق.

وأصبح الشباب أول المتأهلين لدور المجموعات من الأدوار التمهيدية التي انطلقت منذ مارس الماضي.

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سجل أحمد عبده هدف التقدم لليوث في الدقيقة 16 من عمر اللقاء بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف البرازيلي كارلوس كارفاليو من علامة الجزاء الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 75 أضاف أحمد عبده الهدف الثالث بسهولة بعد عرضية أرضية.

وسجل أحمد حاتم هدف تشرين السوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع مقلصا الفارق.

لتنتهي المباراة بفوز الشباب في مجموع اللقاءين بنتيجة 4-2.

وتُحسم البطاقة الرابعة في المجموعة الثالثة من البطولة العربية بين المحرق البحريني والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي الفريقان يوم 24 مايو الجاري ذهابا ثم 31 مايو الجاري أيضا إيابا لتحديد رابع فرق المجموعة النارية.

وتقام المرحلة الرئيسية للبطولة في الفترة بين 20 يوليو وحتى 5 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

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