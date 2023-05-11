مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت

كشف مجلس إدارة الزمالك عن قراره النهائي بشأن عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس للنادي.

مجلس الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس داخل مقر النادي، للكشف عن قرارات النادي النهائية.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "أقول لوزير الرياضة (من الآخر). نحن لن نعين قائم بأعمال رئيس النادي".

وأضاف "إذا أردت حل المجلس حله بالكامل. نحن لسنا بحاجة للمناصب".

عضو مجلس الزمالك أتبع "فرع النادي في أكتوبر بحاجة للمال، وكلما جلبنا الأموال يتم الحجز عليها. أرسلنا خطابا للشركة المنفذة للبدء في العمل، فتم حبس رئيس النادي. اتصلت بالشركة الأسبوع الماضي فقالوا لي: نحن لا نعرف موقف استمراركم من عدمه".

أحمد مرتضى واصل "عندما نتحدث مع أي لاعب للتعاقد معه يسألنا عن موقف استمرارنا، والكل يعرف أن رئيس النادي هو من يجلب الأموال".

واستمر "رئيس اللجنة المعينة السابقة أرسل للوزير طلبا لإنشاء مبادرة مثل (ناديك يناديك) وهذا ما رأيته في الخطابات".

أحمد مرتضى أتم "في 2013 كنت عضوا في مجلس الإدارة ولا أجد كرسيا لأجلس عليه. من يتأثر دائما هم عمال النادي".

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وإلزام مجلس إدارة النادي بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

وأعلنت وزارة الرياضة التزامها بتنفيذ الحكم، كما أوضحت الوزارة إن طعن مرتضى منصور ضد الحكم لا يوقف العزل.