كرة يد - صراع الصدارة مع سبورتنج.. الأهلي ينتصر على رجاء أغادير في كأس الكؤوس

الخميس، 11 مايو 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

الأهلي - رجاء أغادير - كرة يد

انتصر الأهلي على رجاء أغادير المغربي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بنتيجة 40-16.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الأهلي بنتيجة 17-8.

وحقق الأهلي فوزه الثاني في المجموعة الثانية بعدما اكتسح كيركوس الإثيوبي بفارق 51 نقطة.

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وفاز الأهلي في بداية مشواره بالبطولة بنتيجة 59-8.

وارتقى الأهلي لصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع سبورتنج.

وسيلتقي سبورتنج في الجولة الأخيرة مع الأهلي يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً لحسم هوية متصدر ترتيب المجموعة حال انتصر الأهلي في ثاني مبارياته.

وافتتحت البطولة يوم 9 مايو وتنتهي يوم 18 مايو الجاري.

ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة لربع النهائي للمنافسة في الأدوار الإقصائية حتى النهائي.

وحقق الأهلي لقب الدوري والكأس محليا وفاز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

الأهلي رجاء أغادير كأس الكؤوس الإفريقية
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