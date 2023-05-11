كرة يد – يحيى الدرع رجل المباراة.. تعادل فيزبريم مع كيلسي في أبطال أوروبا

تعادل فيزبريم المجري مع كيلسي البولندي اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بنتيجة 29-29.

وشهدت المباراة مشاركة يحيى الدرع فيها مع فيزبريم وسجل ستة أهداف ليصبح أكثر لاعبا من الفريقين تسجيلا لها في اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الخميس المقبل في بولندا.

جدير بالذكر أن كيلسي البولندي هو الفريق الذي سوف ينضم له حسن قداح بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن علي زين ومحمد ممدوح هاشم توجا سابقا بلقب دوري الأبطال مع برشلونة ومونبيليه على التوالي.