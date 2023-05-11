كرة يد – يحيى الدرع رجل المباراة.. تعادل فيزبريم مع كيلسي في أبطال أوروبا
الخميس، 11 مايو 2023 - 21:54
كتب : FilGoal
تعادل فيزبريم المجري مع كيلسي البولندي اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بنتيجة 29-29.
وشهدت المباراة مشاركة يحيى الدرع فيها مع فيزبريم وسجل ستة أهداف ليصبح أكثر لاعبا من الفريقين تسجيلا لها في اللقاء.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الخميس المقبل في بولندا.
جدير بالذكر أن كيلسي البولندي هو الفريق الذي سوف ينضم له حسن قداح بداية من الموسم المقبل.
يذكر أن علي زين ومحمد ممدوح هاشم توجا سابقا بلقب دوري الأبطال مع برشلونة ومونبيليه على التوالي.
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