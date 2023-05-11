انتهت الدوري الأوروبي - يوفنتوس (1) (1) إشبيلة.. وروما (1) (0) ليفركوزن

الخميس، 11 مايو 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي يوفنتوس ضد إشبيلية وروما ضد باير ليفركوزن في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتبدأ كلا المباراتين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام مباراتي الإياب يوم الخميس المقبل لتحديد هوية فريقي النهائي.

روما × باير ليفركوزن

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نهاية اللقاء بفوز روما 1-0

ق 63: جوووول أوووول للذئاب.. بوفي يتوغل صوب منطقة جزاء ليفركوزن ويمرر إلى أبراهام الذي سدد كرة ارتدت من الحارس وتابعها الشاب في الشباك.

بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الأول

ق 36: تغيير أول لليفركوزن اضطراريا بمشاركة ميتشيل بيكر بدلا من أوديلون كوسانو.

ق 20: ضعط قوي من روما بحثا عن الهدف الأول في ظل تراجع الضيوف.

بداية اللقاء

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يوفنتوس × إشبيلية

نهاية اللقاء بتعادل الفريقان 1-1

ق 90+6: جوووووووول التعااااااااااااادل.. جاتي يسجل هدف التعادل برأسية من رأسية بوجبا

بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة قوية من النصيري تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 26: جووول أووول في اللقاء.. مرتدة سريعة لإشبيلية تصل إلى أوكامبوس الذي مرر عرضية أرضية من الجهة اليمنى صوب المغربي يوسف النصيري الذي سجل بسهولة في الشباك.

ق 25: لوكاس أوكامبوس يسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 19: ماذا أهدرت يا فلاهوفيتش.. عرضية من كوسيتيتش تمر من الجميع لتصل إلى الصربي الذي سدد أعلى العارضة والمرمى خالي.

ق 18: فلاهوفيتش يهدر وبونو يتألق ويتصدى

ق 17: تشيزيني يتألق بالتصدي لرأسية لاعب إشبيلية

بداية اللقاء

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يوفنتوس روما إشبيلية باير ليفركوزن الدوري الأوروبي
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