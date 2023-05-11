كرة يد – توقيع اتفاقية السوبر المصري السعودي

الخميس، 11 مايو 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي - كرة يد

وقع الاتحادان المصري والسعـودي لكرة اليد اليم الخميس اتفاقية إقامة مباراة بين بطل السوبر السعودي في النسخة المقبلة 2023 مع بطل السوبر المصري.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في القاهرة، كما شملت مذكرة التفاهم العديد من سبل التعاون بين الطرفين التي تهدف للتطوير على المستوى الفني والإداري.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، هذا بالإضافة لحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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وتشمل الاتفاقية إقامة المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين.

وتعد هذه الاتفاقية هي الثالثة بمسمى السوبر، إذ سبق للاتحاد السعودي لكرة اليد توقيع مذكرة مع الاتحادين البحريني والإماراتي، على أن يتم تحديد المواعيد لاحقا.

كرة يد كأس السوبر المصري السعودي لكرة اليد
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