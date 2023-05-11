فيتوريا: غيرت طريقة العمل اليومي في منتخب مصر

الخميس، 11 مايو 2023 - 21:39

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا - منتخب مصر

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تغيير خطته في العمل اليومي مع الفراعنة.

وكتب المدرب البرتغالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الخميس قائلا: "الآن غيرت العمل اليومي في التدريب إلى اجتماعات".

وأضاف "وصلنا إلى 200 اجتماع بين أفراد الجهاز الفني بأقسامه المختلفة ومجلس الإدارة، وما يسعدني أن هذا يدفعني للتفكير، والتخطيط وترتيب كل شيء متعلق بمنصبي كمدرب لبلد عظيم مثل مصر".

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ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا في شهر يونيو المقبل في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

وقاد فيتوريا منتخب مصر حتى الآن في أربع مباريات ضد النيجر وليبريا وبلجيكا ومالاوي وفاز فيهم جميعا.

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