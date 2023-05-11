كأس مصر - طلائع الجيش يعبر الشرقية بثلاثية لمواجهة البنك الأهلي

الخميس، 11 مايو 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

أصبح طلائع الجيش الفريق رقم 12 الذي يحجز بطاقة تأهله لثمن نهائي كأس مصر 2022-2023 بالفوز على الشرقية بنتيجة 3-0 في دور الـ 32.

وسيلتقي طلائع الجيش في دور الـ 16 مع البنك الأهلي الذي سبق له التفوق على شبان قنا بنتيجة 3-2.

وسبق طلائع الجيش في دور الـ 16 كل من: الزمالك – فاركو – سيراميكا كليوباترا – المقاولون العرب – البنك الأهلي – الاتحاد – الداخلية – المصري – سموحة – إنبي – فيوتشر.

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وبذلك تحددت رابع مباريات دور الـ 16 بعد كل من: الزمالك ضد فاركو، وسيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب، وإنبي ضد فيوتشر.

وأجرى عماد النحاس تغييرات عديدة على تشكيل الفريق في مباراة اليوم بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري بنتيجة 3-2.

فبدأ عمر رضوان في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع تواجد الرباعي حسن مجدي ومحمد دياب وخالدي سطوحي ويحيى حامد.

وفي الوسط تواجد أشرف مجدي أمام الثنائي فريد شوقي وعربي بدر.

وهجوميا قاد الفلسطيني محمود وادي الهجوم ومن خلفه الناشئ مروان محمد وأحمد سمير.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء أرسل يحيى حامد ركلة ثابتة داخل منطقة الجزاء أودعها أحمد سمير برأسية في الشباك.

وفي الوقت بدلا من الضائع وبالتحديد في الدقيقة الثالثة بعد مرور 90 على عمر اللقاء أرسل جلال الشرقاوي برأسية تمريرة لـ إسلام محارب داخل منطقة الجزاء سددها الأخير على يمين الحارس.

وواصل البدلاء صناعة الفارق فأضاف البديل الآخر كريم صلاح "حلاوة" الهدف الثالث بعد دقيقة من الثاني بتسديدة أرضية قوية بعد تمهيد من محارب أيضا.

طلائع الجيش كأس مصر الشرقية
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