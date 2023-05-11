كرة يد - سبورتنج يكتسح كيركوس وينتظر الأهلي في كأس الكؤوس الإفريقية

حقق سبورتنج فوزا كاسحا على كيركوس الإثيوبي بنتيجة 52-15 في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كأس الكؤوس الإفريقية.

وانتهى الشوط الأول لصالح سبورتنج بنتيجة 22-5.

وتصدر سبورتنج ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين، لحين إقامة مباراة الأهلي ورجاء أغادير المغربي بعد قليل.

وسبق أن انتصر سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 33-25 على رجاء أغادير.

وسيلتقي سبورتنج في الجولة الأخيرة مع الأهلي يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً لحسم هوية متصدر ترتيب المجموعة حال انتصر الأهلي في ثاني مبارياته.

وافتتحت البطولة يوم 9 مايو وتنتهي يوم 18 مايو الجاري.

ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة لربع النهائي للمنافسة في الأدوار الإقصائية حتى النهائي.