كرة يد - سبورتنج يكتسح كيركوس وينتظر الأهلي في كأس الكؤوس الإفريقية

الخميس، 11 مايو 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

سبورتنج - كرة يد

حقق سبورتنج فوزا كاسحا على كيركوس الإثيوبي بنتيجة 52-15 في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كأس الكؤوس الإفريقية.

وانتهى الشوط الأول لصالح سبورتنج بنتيجة 22-5.

وتصدر سبورتنج ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين، لحين إقامة مباراة الأهلي ورجاء أغادير المغربي بعد قليل.

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وسبق أن انتصر سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 33-25 على رجاء أغادير.

وسيلتقي سبورتنج في الجولة الأخيرة مع الأهلي يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً لحسم هوية متصدر ترتيب المجموعة حال انتصر الأهلي في ثاني مبارياته.

وافتتحت البطولة يوم 9 مايو وتنتهي يوم 18 مايو الجاري.

ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة لربع النهائي للمنافسة في الأدوار الإقصائية حتى النهائي.

سبورتنج سبورتنج - كرة يد كأس الكؤوس الإفريقية
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