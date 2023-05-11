كرة سلة - تعادل.. الاتحاد يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السلة

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 80-62 في المباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

انتهى الربع الأول لصالح زعيم الثغر بنتيجة 23-15.

وعمق الاتحاد تقدمه في الربع الثاني بنتيجة 41-27.

واستمر تفوق الفريق السكندري في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 59-43.

وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62.

ويقام الدور النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يفوز باللقب.

وتقام جميع على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

وتنطلق المباراة الثالثة يوم السبت 13 مايو في السابعة مساء.

أما المباراة الرابعة فستلعب يوم الإثنين 15 مايو في السابعة مساء أيضا.

وفي حال الحاجة لمباراة خامسة، ستقام يوم الأربعاء 17 مايو في السابعة مساء.

ويدير النهائي طاقم تحكيم أجنبي مكون من:

أنايا فريلي – بنما

أوسكار لوسيس – لاتفيا

جوني باتيستا – بورتوريكو

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

كما فاز الأهلي بكأس مصر للموسم الحالي، متغلبا على الزمالك في النهائي.