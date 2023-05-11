كرة يد - الزمالك يحقق فوزه الثاني ويتصدر بالفوز على ريد ستار بفارق 20 نقطة

عزز الزمالك صدارته لترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالفوز على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 42-22.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 22-10 لصالح الزمالك.

وحقق الزمالك فوزه الثاني في البطولة بعدما فاز على فانز الكاميروني بفارق 21 هدفا، إذا انتهت المباراة بنتيجة 41-20.

وتصدر الزمالك الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين متفوقا على ريد ستار الذي يمتلك 6 نقاط من 3 مباريات.

وقاد الزمالك المدرب أحمد رمضان الذي تولى المهمة بشكل موقت حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للمدرب الإسباني ماتيا جارالدا.

وسيلتقي الزمالك يوم السبت المقبل في السابعة مساءً مع جي إس كي الكونغولي، ثم يختتم دور المجموعات بلقاء وداد سمارة الجزائري يوم 14 مايو.

وكان الزمالك خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.