الدرجة الثانية - مليون جنيه.. جمهورية شبين يكشف عن مكافأة ضخمة للصعود إلى الممتاز

الخميس، 11 مايو 2023 - 20:35

كتب : رضا السنباطي

جمهورية شبين

أعلن مجلس إدارة جمهورية شبين عن مكافأة كبرى للاعبيه والجهاز الفني في حال التمكن من تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي للنادي، حيث أشاد مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد الخشن بلاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الفوز على المنصورة.

ووجه مجلس الإدارة بسرعة صرف مكافأة الفوز على المنصورة إلى جانب المستحقات الشهرية.

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كما قرر جمهورية شبين صرف مكافأة إجادة بخلاف المكافأة التي تنص عليها اللائحة، في حال الفوز على بلدية المحلة يوم الأربعاء المقبل.

أما المكافأة الكبرى فقد تعهد بها رئيس النادي أحمد الخشن ونائب الرئيس أيمن خطاب وتقدر بمليون جنيه للفريق، وسيتكفل الثنائي بها من مالهما الخاص.

موقف مجموعة بحري

يحتل بلدية المحلة صدارة المجموعة برصيد 45 نقطة من 25 مباراة، بفارق الأهداف عن طنطا الثاني.

أبو قير للأسمدة يتواجد في المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 25 مباراة أيضا، بفارق الأهداف عن جمهورية شبين الذي يتواجد في المركز الرابع.

من خلفهم يأتي دكرنس خامسا برصيد 42 نقطة، ولكن من 24 مباراة، وإذا فاز بالمباراة المتبقية يلتحق بثنائي الصدارة عند 45 نقطة.

ويتبقى 5 جولات في عمر المسابقة، ويصعد صاحب المركز الأول من مجموعة بحري إلى الدوري الممتاز.

مباريات جمهورية شبين المقبلة: بلدية المحلة - المصري بالسلوم - بروكسي - نبروه - المجد السكندري.

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