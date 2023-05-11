ماروتا: إنزاجي وأونانا مستمران مع إنتر

شدد جوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر الإيطالي أن النادي متمسك باستمرار سيموني إنزاجي المدير الفني وأندري أونانا حارس مرمى الفريق.

وقال ماروتا في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "سعداء لكن ليس بشدة، نشعر بذلك لأننا فزنا في المباراة الأولى ولم نضمن التأهل بعد".

وأضاف "الأداء إيجابي وعلينا في الإياب أن نحترم الخصم، رأيت نتائج تحولت في الإياب سابقا، وميلان سيدخل اللقاء بقوة".

ويحتاج إنتر للفوز أو التعادل مع ميلان أو تفادي الخسارة بفارق أكثر من هدفين من أجل الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2010.

وعن مستقبل سيموني إنزاجي المدير الفني أجاب: "اعتقد ذلك لن نقيّم أداء المدرب على مباراة واحدة أو حادثة، لكن بطريقة العمل والاحترافية، وهو مدرب جيد، لكن هناك ندم صغير، لم نكن الأفضل في الدوري الإيطالي حيث نابولي كان استثنائيا، كنا شاهدين فقط على سباق الدوري لكن في المقابل باقي الموسم إيجابي".

وأصبح إنزاجي مديرا فنيا لإنتر منذ بداية الموسم الماضي وحاز مع الفريق 3 ألقاب كما وصل لنهائي كأس إيطاليا الموسم الجاري.

وردا على إمكانية رحيل أندري أونانا: "من الصعب توقع المستقبل، لكن لم نتلق أي عروض للحارس الذي يريد الاستمرار هنا ولا نية لدينا لوضعه في سوق الانتقالات الصيفية".

وبحسب التقارير فأن مانشستر يونايتد الإنجليزي ارتبط بضم الحارس الكاميروني مقابل 40 مليون يورو، بعدما انضم بدون مقابل عقب نهاية تعاقده مع أياكس.

وتأهل إنتر لنهائي كأس إيطاليا وسيواجه فيورنتينا في المباراة التي ستقام يوم 26 مايو الجاري.