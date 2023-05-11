انتهت نهائي دوري السلة - الاتحاد (80)-(62) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السلة.

وحسم الأهلي المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62 والتي أقيمت على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

ويقام الدور النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يفوز باللقب.

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بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث.. الاتحاد 59-43 الأهلي

55-35 للاتحاد السكندري

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: الاتحاد 41-27 الأهلي

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الاتحاد 23-15 الأهلي

18-11 للاتحاد

15-11.. ثلاثية حمراء تعيد الفارق إلى 4

15-8.. الاتحاد يوسع تقدمه بثلاثية جديدة

12-7.. ثلاثية خضراء تعيد الفارق إلى 5

7-5.. ثلاثية حمراء تقلص الفارق

3-2.. الأهلي يقلص الفارق

3-0 للاتحاد

بداية المباراة