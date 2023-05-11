لا ريبوبليكا: أرناتوفيتش يحدد مستقبله بين ميلان وروما

الخميس، 11 مايو 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

مارك أرناتوفيتش

يقرر النمساوي ماركو أرناتوفيتش مهاجم بولونيا الإيطالي مستقبله بين ميلان وروما في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فأن ميلان وروما يتنافسان على خدمات المهاجم المخضرم.

ويخوض ماركو مفاوضات مع الطرفين قبل أن يحدد وجهته المحتملة في الصيف.

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المهاجم النمساوي البالغ 34 عاما تألق الموسم الماضي بقميص الروسوبلو وسجل 14 هدفا في 33 مباراة بالدوري الإيطالي تحت قيادة الراحل الصربي سينسيا ميهايلوفيتش.

لكن يعاني المهاجم الموسم الحالي تحت قيادة تياجو موتا، حيث سجل 6 أهداف في أول 8 مباريات بالدوري الإيطالي.

ومنذ وصول موتا في ديسمبر الماضي غاب أرناتوفيتش عن العديد من المباريات بسبب الإصابة وشارك في 3 مباريات فقط كبديل.

ويمتد تعاقد أرناتوفيتش مع بولونيا حتى صيف 2025 وهو ما يعني أنه لن يرحل إلا بمقابل مادي.

وسبق للنمساوي المخضرم أن ارتدى قمصان أندية تيفنتي الهولندي وإنتر الإيطالي وفيردر بريمن الألماني وستوك سيتي ووست هام الإنجليزي وشانجهاي بورت الصيني قبل أن ينضم إلى بولونيا في صيف 2021.

وخلال مشواره مع بولونيا شارك في 53 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 23 هدفا.

روما ميلان ماركو أرناتوفيتش
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