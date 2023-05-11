نقل الكلاسيكو السعودي بين الهلال واتحاد جدة

الخميس، 11 مايو 2023 - 17:11

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي نقل مباراة الكلاسيكو بين الهلال وضيفه اتحاد جدة.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال في قمة الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة سترسم ملامح اللقب.

وذكرت رابطة الدوري السعودي عبر حسابها على تويتر يوم الخميس: "لقد تم تعديل مكان هذه المواجهة لتلعب على الأمير فيصل بن فهد بدلا عن ملعب الملك فهد الدولي".

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ويسع ملعب الأمير فيصل بن فهد لنحو 22 ألف متفرج.

بينما يسع ملعب الملك فهد الدولي لنحو 69 ألف متفرج.

ولم تعلن اللجنة سبب نقل المباراة.

ويعود الفوز الأخير للهلال على اتحاد جدة في ملعب الملك فهد الدولي (الدرة) إلى عام 2015.

المباراة تكتسي بأهمية بالغة للطرفين، فالهلال سيحيي آماله الضئيلة في تحقيق اللقب لو انتصر على متصدر الدوري.

بينما يلامس اتحاد جدة لقب الدوري لو فاز على الهلال المنافس الأصعب في مباريات المتبقية بالدوري.

الفارق بين اتحاد جدة والهلال يبلغ الآن 13 نقطة، لكن الهلال أمامه 5 مباريات، واتحاد جدة أمامه 4 مباريات، ولذلك من الصعب أن يتوج الهلال باللقب لصعوبة خسارة النمور في كل المباريات.

ويدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر.

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وانتصر اتحاد جدة على أبها ليرفع رصيد للنقطة الـ62 في صدارة جدول الترتيب موسعا الفارق مع النصر الذي تعادل مع الخليج إلى 5 نقاط.

4 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراتين على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بـ3 من مبارياتهم الـ4 المتبقية.

علما بأن الشباب لا يبتعد كثيرا عن القمة، فالفارق الآن بين الشباب الثالث واتحاد جدة المتصدر يبلغ 9 نقاط، لكنه لعب مباراة أقل، .

اتحاد جدة أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الهلال خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الطائي خارج ملعب النصر

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

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