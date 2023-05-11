مصدر من كاف لـ في الجول: رفض استئناف الترجي وتثبيت عقوبة حرمانه من الجماهير

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مصير الاستئناف الذي تقدم به الترجي ضد عقوبة حرمانه من الجماهير.

وكانت جماهير الترجي قامت بأحداث شغب في مواجهة إياب ربع النهائي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وقال مصدر من كاف لـ: "رُفض استئناف نادي الترجي بشأن تقليص عقوبة حرمانه من الجماهير. تم تثبيت العقوبة بالمنع من حضور الجماهير 4 مباريات (من ضمنها مباراتان مع إيقاف التنفيذ) بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل".

الترجي سبق وأعلن حرمانه من حضور جماهيره في مباراته المقبلة ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب المربع الذهبي غدا الجمعة على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ونشرت الصفحة الرسمية للترجي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نص العقوبات والتي جاءت كالتالي:

** عقوبة اللعب بدن جماهير لأربع مباريات مقبلة والتي يكون الترجي فيها صاحب الأرض.

** إيقاف تنفيذ العقوبة لمباراتين مع تحذير الترجي بعدم وقوع أي تجاوز خلال 12 شهرا، وحال حدوث أي تجاوز فسيتم حرمان الترجي مباشرة من المشاركة في مسابقة الأندية التالية مع تطبيق العقوبة المؤجلة، بغض النظر عن باقي العقوبات التي يمكن اتخاذها.

** معقابة الترجي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.