مصائب ميلان تتوالى.. سكاي: نهاية موسم بن ناصر

الخميس، 11 مايو 2023 - 16:07

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

توالت المصائب على رأس ميلان، حين كشفت الفحوصات الطبية نهاية موسم لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر.

وأصيب بن ناصر في الدقائق الأولى من المباراة التي فاز فيها إنتر على مضيفه ميلان في دربي الغضب مساء الأربعاء بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن بن ناصر سيغيب لما بعد نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

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وأظهرت الفحوصات الأولية التي أجريت له صباح الخميس وجود إصابة في غضروف الركبة اليمنى.

وسيخضع اللاعب الجزائري لعملية جراحية بالمنظار خلال أيام.

وأوضحت تقارير إيطالية أن الإصابة قد تبعد بن ناصر عن الملاعب لنحو شهرين.

هذه هي الإصابة الثانية للجزائري هذا الموسم، بعد الإصابة في العضلة الضامة التي أبعدته طوال شهر فبراير.

وظهر بطل أمم إفريقيا 2019 في 40 مباراة مع الروسونيري في كل المسابقات.

إسماعيل بن ناصر الجزائر ميلان إنتر دوري أبطال أوروبا
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