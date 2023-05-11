طبيب الأهلي يكشف موقف لاعبي الفريق من مواجهة الترجي
الخميس، 11 مايو 2023 - 15:30
كتب : حسام نور الدين
كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موقف لاعبي الفريق من الناحية الطبية قبل خوض مباراة الترجي.
ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب المربع الذهبي غدا الجمعة على ملعب حمادي العقربي في رادس.
وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "كافة الأمور الطبية داخل الفريق مطمئنة قبل مباراة الترجي. وجميع اللاعبين جاهزين وتحت تصرف الجهاز الفني قبل المباراة".
وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.
فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.
من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.
ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.
وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.
ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.