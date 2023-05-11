بمشاركة 10 منتخبات عربية.. تفاصيل قرعة كأس آسيا 2023

أسفرت قرعة كأس آسيا 2023 عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وأقيمت فعاليات قرعة كأس آسيا ظهر اليوم في الحي الثقافي بكتارا قطر بمشاركة 24 منتخبا.

وتستضيف قطر منافسات كأس آسيا 2023 في الفترة من 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير من العام المقبل.

وتشهد منافسات كأس آسيا 2023 مشاركة 10 منتخبات عربية على رأسها المنتخب القطري حامل اللقب.

ويلعب منتخب قطر مستضيف البطولة ضمن المجموعة الأولى.

منتخب سوريا المتواجد في المجموعة الثانية يتولى قيادته هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق ويعاونه محمود فايز وعصام الحضري.

ويتواجد منتخب السعودية ضمن المجموعة السادسة رفقة المنتخب العماني.

وجاءت قرعة مجموعات كأس آسيا 2023 كالتالي:

المجموعة الأولى

قطر

لبنان

الصين

طاجيكستان

المجموعة الثانية

أستراليا

أوزبكستان

سوريا

الهند

المجموعة الثالثة

إيران

الإمارات

هونج كونج

فلسطين

المجموعة الرابعة

اليابان

إندونيسيا

فيتنام

العراق

المجموعة الخامسة

كوريا الجنوبية

ماليزيا

البحرين

الأردن

المجموعة السادسة

السعودية

تايلاند

كازاخستان

سلطنة عمان

24 منتخبا في منافسات كأس آسيا تم تقسيمهم على ست مجموعات إذ تضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يتأهل أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث لنفس الدور.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين تلك النسخة بعد فوزها بحق استضافتها في يونيو 2019.

واعتذرت الصين عن عدم استضافة تلك النسخة بعد جائحة فيروس كورونا.

الاتحاد الآسيوي أعلن في أكتوبر 2022 استضافة قطر للبطولة بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا من أجل تنظيم منافسات آسيا 2023.

وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها عام 2011.