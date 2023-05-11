اسكواش - نهائي مصري خالص في بطولة العالم للرجال والسيدات

ضمنت مصر التتويج بلقبي بطولة العالم للاسكواش للرجال والسيدات، إذ يشهد النهائي تواجد مصري كامل.

وتقام المنافسات في ولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 إلى 11 مايو.

علي فرج المصنف الرابع عالميا سيواجه كريم عبد الجواد المصنف الـ17 في نهائي بطولة العالم للرجال.

بينما تلعب نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا ضد نوران جوهر في نهائي بطولة العالم للسيدات.

في نصف نهائي الرجال، فاز علي فرج على مصطفى عسل المصنف الأول بثلاثة أشواط مقابل شوط.

فيما فاز كريم عبد الجواد على الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثالث بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

What a moment for @karimabdelgawad 🙌 He spent 10 months out injured between May 2022 - March 2023... he is now in the @PSAWorldChamps final 🏆#PSAWorldChamps pic.twitter.com/CHGcTxohDd — PSA World Tour (@PSAWorldTour) May 11, 2023

وفي نصف نهائي السيدات، فازت نور الشربيني على النيوزيلاندية جويلي كينج المصنفة الرابعة بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وأصبحت نور الشربيني أول سيدة تصل لنهائي بطولة العالم 9 مرات.

كما انتصرت نوران جوهر المصنفة الثانية على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

المباراة انتهت بعد 105 دقائق، لتعادل الرقم القياسي المسجل لأطول مباراة في بطولة العالم للسيدات.