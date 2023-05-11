كرة يد - في الجول يكشف تفاصيل إصابة حسن قداح.. وموقفه من كأس الكؤوس

الخميس، 11 مايو 2023 - 14:04

كتب : إبراهيم رمضان

حسن قداح - الزمالك أمام الأهلي كرة يد

كشف مصدر عن تفاصيل إصابة حسن وليد قداح لاعب فريق الزمالك لكرة اليد.

وغاب قداح عن أولى مباريات الزمالك ضد فانز الكاميروني في كأس الكؤوس الإفريقية بسبب الإصابة.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "إصابة حسن قداح في شظية القدم وحتى الآن لم يخرج من قائمة الفريق في كأس الكؤوس".

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وأضاف "اللاعب خضع لأشعة رنين مغناطيسي ستحدد موقفه من البطولة والنتيجة ستظهر مساء اليوم".

وشدد "الفحوصات الأولية مطمئنة ولكن سيتم انتظار نتيجة البشعة لتحديد موقف اللاعب".

واختتم " إصابة شظية القدم هي نفس الإصابة التي كان تعرض لها قداح مع منتخب مصر".

الزمالك فوزا عريضا على فانز الكاميروني في انطلاق مشواره بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وفاز الزمالك على فانز بفارق 21 هدفا، إذا انتهت المباراة بنتيجة 41-20 ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وقاد الزمالك المدرب أحمد رمضان الذي تولى المهمة بشكل موقت حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للمدرب الإسباني ماتيا جارالدا.

وكان الزمالك قد خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.

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