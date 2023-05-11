تقرير: النصر السعودي قد يواجه كبار أوروبا في الصيف

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي نادي النصر تلقى دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية، لاستضافة الفريق خلال جولة تتضمن المشاركة في دورة ودية دولية تحتضنها اليابان.

انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي لفت أنظار منظمي الجولات الآسيوية للفرق الأوروبية.

وأوضح التقرير أن موعد الدعوة يتزامن مع بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تقام في 3 مدن سعودية أغسطس المقبل، ما يضع النصر في مأزق.

وأضاف التقرير أن النصر قد يوافق على قبول الدعوة بشكل جزئي وليس بكل تفاصيلها الزمنية.

ويسعى العالمي إلى تضمين الجولة الآسيوية ضمن برنامجه الإعدادي للموسم المقبل، بعد معرفة الفرق التي يقابلها، وغالبا ستكون فرق أوروبية عالمية إضافة إلى أندية آسيوية يابانية.

نادي النصر بدأ بمراجعة بعض ملفات المدربين سعيًا إلى التعاقد معهم لإنهاء خطط برامج إعداد الفريق للموسم المقبل مبكرًا، حسب التقرير.

في الشهر الماضي، قرر نادي النصر الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

ويقود الكرواتي دينكو إيليتشيش، المدرب المؤقت، الفريق في الوقت الحالي في ظل المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

ويدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وانتصر اتحاد جدة على أبها ليرفع رصيد للنقطة الـ62 في صدارة جدول الترتيب موسعا الفارق مع النصر الذي تعادل مع الخليج إلى 5 نقاط.

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هدددددف!⚽



د4’ الهدف الأول لـ #النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

النصر 1 × 0 الرائد#النصر_الرائد | #SSC pic.twitter.com/cNxm4VZyxQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 28, 2023

4 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراتين على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بـ3 من مبارياتهم الـ4 المتبقية.

علما بأن الشباب لا يبتعد كثيرا عن القمة، فالفارق الآن بين الشباب الثالث واتحاد جدة المتصدر يبلغ 9 نقاط، لكنه لعب مباراة أقل.

اتحاد جدة أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الهلال خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الطائي خارج ملعب النصر

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

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