دوري NBA - هيت وليكرز يفرطان في فرصة حسم التأهل لنهائي الشرق والغرب

نجح جولدن ستيت واريرز في الفوز على منافسه لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الخامسة من سلسلة نصف نهائي القسم الغربي بدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA.

وفاز واريورز على ليكرز في خامس مواجهات السلسلة بنتيجة 121-106 ليحيي آماله في التأهل لنهائي القسم الغربي فقد أصبحت النتيجة تقدم ليكرز 3-2 في السلسلة.

ويستهدف واريورز الفوز يوم الجمعة في المباراة السادسة، ليذهب بالسلسلة إلى المباراة السابعة الحاسمة، لكن ليكرز سيتأهل لو انتصر.

Steph. TOUGH. Warriors lead Game 5 in Q4 📺: Live on TNT pic.twitter.com/xod9KLRxeJ — NBA (@NBA) May 11, 2023

وفي القسم الشرقي، قلص نيويورك نيكس نتيجة سلسلة نصف النهائي أمام ميامي هيت إلى 2-3 بالفوز في المباراة الخامسة 112-103.

ويستهدف نيكس الفوز يوم الجمعة في المباراة السادسة، ليذهب بالسلسلة إلى المباراة السابعة الحاسمة، لكن هيت سيتأهل لو انتصر.

وهذه من المرات القليلة التي تذهب فيها مواجهات نصف النهائي الـ4، في القسمين الشرقي والغربي، إلى المباراة السادسة.

فالنتيجة الآن في سلاسل نصف النهائي كالتالي:

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 3-2 بوسطن سلتيكس (القسم الشرقي).

ميامي هيت 3-2 نيويورك نيكس (القسم الشرقي).

دنفر ناجتس 3-2 فينيكس صنز (القسم الغربي).

لوس أنجلوس ليكرز 3-2 جولدن ستيت واريرز (القسم الغربي).

ولم ينجح سوى 13 فريقا فقط في قلب التأخر بنتيجة 1-3 في السلسلة إلى التأهل بنتيجة 4-3 طوال تاريخ دوري المحترفين الأمريكي.