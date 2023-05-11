دوري NBA - هيت وليكرز يفرطان في فرصة حسم التأهل لنهائي الشرق والغرب

الخميس، 11 مايو 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

نجح جولدن ستيت واريرز في الفوز على منافسه لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الخامسة من سلسلة نصف نهائي القسم الغربي بدوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA.

وفاز واريورز على ليكرز في خامس مواجهات السلسلة بنتيجة 121-106 ليحيي آماله في التأهل لنهائي القسم الغربي فقد أصبحت النتيجة تقدم ليكرز 3-2 في السلسلة.

ويستهدف واريورز الفوز يوم الجمعة في المباراة السادسة، ليذهب بالسلسلة إلى المباراة السابعة الحاسمة، لكن ليكرز سيتأهل لو انتصر.

وفي القسم الشرقي، قلص نيويورك نيكس نتيجة سلسلة نصف النهائي أمام ميامي هيت إلى 2-3 بالفوز في المباراة الخامسة 112-103.

ويستهدف نيكس الفوز يوم الجمعة في المباراة السادسة، ليذهب بالسلسلة إلى المباراة السابعة الحاسمة، لكن هيت سيتأهل لو انتصر.

وهذه من المرات القليلة التي تذهب فيها مواجهات نصف النهائي الـ4، في القسمين الشرقي والغربي، إلى المباراة السادسة.

فالنتيجة الآن في سلاسل نصف النهائي كالتالي:

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 3-2 بوسطن سلتيكس (القسم الشرقي).

ميامي هيت 3-2 نيويورك نيكس (القسم الشرقي).

دنفر ناجتس 3-2 فينيكس صنز (القسم الغربي).

لوس أنجلوس ليكرز 3-2 جولدن ستيت واريرز (القسم الغربي).

ولم ينجح سوى 13 فريقا فقط في قلب التأخر بنتيجة 1-3 في السلسلة إلى التأهل بنتيجة 4-3 طوال تاريخ دوري المحترفين الأمريكي.

NBA
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 11 مايو 2023- الدوري الأوروبي.. والأهلي والاتحاد في سوبر السلة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الثانية في نهائي الدوري.. والقنوات الناقلة سلة – الأهلي يحسم المواجهة الأولى من نهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (69)-(62) الاتحاد.. الأحمر يحسم المباراة الأولى سلة - سيدات الأهلي تفوز على الجزيرة في أولى مباريات نهائي الدوري الاتحاد لـ في الجول: ثنائي الفريق يغيب أمام الأهلي في نهائي دوري السوبر اتحاد السلة يعلن تواجد تقنية الفيديو في نهائي دوري السوبر دوري NBA - فيلادلفيا ودنفر يقتربان من نهائي الشرق والغرب
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: رفض استئناف الترجي وتثبيت عقوبة حرمانه من الجماهير 30 دقيقة | الكرة المصرية
مصائب ميلان تتوالى.. سكاي: نهاية موسم بن ناصر 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي بزيه الأسود الكامل أمام الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الأهلي يكشف موقف لاعبي الفريق من مواجهة الترجي ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة 10 منتخبات عربية.. تفاصيل قرعة كأس آسيا 2023 ساعة | آسيا
اسكواش - نهائي مصري خالص في بطولة العالم للرجال والسيدات 2 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - في الجول يكشف تفاصيل إصابة حسن قداح.. وموقفه من كأس الكؤوس 2 ساعة | رياضات أخرى
سامي قمصان: نغمة تراجع الترجي لا تنطلي على الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل