مران الزمالك – انتظام الزناري وعمرو السيسي.. ومنسي وجمعة يواصلان التأهيل

انتظم الثنائي عمرو السيسي ومصطفى الزناري في تدريبات الزمالك اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وعاد السيسي للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوي الركبة.

كذلك انتظم مصطفى الزناري في تدريبات الفريق بعدما أنهى برنامجا تأهيليا خضع له خلال الأيام الماضية.

في المقابل واصل الثنائي ناصر منسي وعبد الله جمعة أداء البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع من جانب الجهاز الطبي.

ويعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبد الله جمعة من إصابة في العضلة الخلفية.

وفي السياق ذاته أدي عمر جابر تدريبات تأهيلية بشكل منفرد على هامش المران الصباحي.

فيما شارك أحمد فتوح في جزء من التدريبات الجماعية، إذ خاض فتوح الفقرة التأهيلية فقط مع زملائه في بداية المران ولم يشارك في باقي فقرات المران الخطيطة والفنية.

وقام فتوح باستكمال المران من خلال أداء تدريبات تأهيلية منفردة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق، محاضرة فنية على اللاعبين استمرت لأكثر من نصف ساعة داخل غرفة المحاضرات بمقر النادي.

وشرح أوسوريو للاعبين بشكل نظري كافة الأمور والمواقف الفنية التي حدثت خلال مباراة بروكسي الأخيرة في كأس مصر.

وسيجري الزمالك مرانه الختامي غدا الجمعة في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسماعيلية عقب انتهاء المران تحضيرا لخوض المواجهة المرتقبة.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز 14 برصيد 26 نقطة.