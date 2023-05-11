تعرف على المتنافسين نحو ألقاب الدوريات الـ5 الكبرى.. والتأهل للمسابقات الأوروبية

الخميس، 11 مايو 2023 - 12:30

كتب : FilGoal

اقتحام جماهير سانت إيتيان عقب التأهل لنهائي كأس فرنسا

دخل موسم 2022-2023 أسابيعه الأخيرة، وهناك دوريات حسم أمرها مثل الإيطالي، ويقترب من الحسم كالدوري الإسباني أو الفرنسي، بينما يتأجج الصراع في إنجلترا وألمانيا على اللقب.

وينتهي الموسم الجاري في الأسبوع الأخير من شهر مايو والأسبوع الأول في شهر يونيو.

ويستعرض FilGoal.com موقف الدوريات الأوروبية الكبرى بين التنافس على اللقب والصراع على المراكز الأوروبية والهروب من شبح الهبوط.

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