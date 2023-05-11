تعرف على المتنافسين نحو ألقاب الدوريات الـ5 الكبرى.. والتأهل للمسابقات الأوروبية

دخل موسم 2022-2023 أسابيعه الأخيرة، وهناك دوريات حسم أمرها مثل الإيطالي، ويقترب من الحسم كالدوري الإسباني أو الفرنسي، بينما يتأجج الصراع في إنجلترا وألمانيا على اللقب.

وينتهي الموسم الجاري في الأسبوع الأخير من شهر مايو والأسبوع الأول في شهر يونيو.

ويستعرض FilGoal.com موقف الدوريات الأوروبية الكبرى بين التنافس على اللقب والصراع على المراكز الأوروبية والهروب من شبح الهبوط.

الدوري الإنجليزي

تعرف على المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري

تعرف على المباريات المتبقية لـ يونايتد وليفربول ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي يوم الأحد 28 مايو.

الدوري الألماني

الصراع يحتدم نحو اللقب.. تعرف على المباريات المتبقية لـ بايرن ودورتموند

صراع أوروبا و5 فرق في القاع.. سيناريوهات الدوري الألماني إلى نهاية الموسم

وينتهي موسم الدوري الألماني يوم السبت 27 مايو.

الدوري الإسباني

متى يتوج برشلونة وهل ينجو فالنسيا؟ خارطة صراعات الدوري الإسباني إلى نهاية الموسم

وينتهي موسم الدوري الإسباني يوم الأحد 4 يونيو.

الدوري الإيطالي

حسم نابولي اللقب رسميا قبل أسابيع من نهاية المسابقة لكن الصراع اشتعل نحو المراكز المؤهلة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل.

لماذا يشتعل صراع دوري الأبطال في إيطاليا

وينتهي موسم الدوري الإيطالي يوم الأحد 4 يونيو.

الدوري الفرنسي

هل يهبط رفاق مصطفى محمد؟ خارطة صراعات الدوري الفرنسي لنهاية الموسم

وينتهي موسم الدوري الفرنسي يوم السبت 3 يونيو.