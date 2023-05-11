مدرب الترجي السابق: الأهلي ليس في أفضل أحواله.. والفائز سيتوج بدوري الأبطال
الخميس، 11 مايو 2023 - 12:01
كتب : FilGoal
يرى ماهر الكنزاري مدرب الترجي السابق أن الأهلي لا يمر بأفضل أحواله قبل المواجهة المرتقبة في رادس.
ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب المربع الذهبي غدا الجمعة على ملعب حمادي العقربي في رادس.
وقال الكنزاري عبر القناة الأولى: "المستوى الحالي للفريقين لا يعبر عن أي شيء قبل المباراة. الأهلي لا يمر بأفضل أحواله رغم أن الفريق تحسن كثيرا في الأسابيع الأخيرة"
وأضاف " الأهلي في الفترة الأخيرة أصبح أفضل على المستوى الجماعي وتحسن كثيرا، أما الترجي فالمستوى يتراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل واضح".
وشدد "الإصابات أثرت كثيرا على الترجي بسبب ضغط المباريات الكبير الذي يمر به الفريق، لكن يبقى الترجي قوي بمن حضر".
وتابع "من يعتقد أن الترجي سيكون فريسة سهلة للأهلي خاطئ، ستكون مباراة متكافئة بين فريقين كبيرين".
وواصل "غياب جماهير الترجي عن مباراة الذهاب سيكون له تأثير سلبي بكل تأكيد، دائما ما يكون دافع كبير بالنسبة للفريق في المواعيد الكبرى".
وأكمل "حسم بطاقة التأهل إلى النهائي سيكون في لقاء الإياب بالقاهرة، المواجهة ستلعب على 180 دقيقة ذهابا وإيابا".
واختتم " أتوقع أن يجمع النهائي بين الترجي وصن داونز. الفريق المتأهل من مباراة الأهلي والترجي سيكون هو بطل دوري أبطال إفريقيا".
وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.
فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.
من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.
ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.
وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.
ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.