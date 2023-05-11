سالم الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي كأس ملك السعودية

الخميس، 11 مايو 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

احتفال سالم الدوسري بهدفه ضد أوراوا

يفقد الهلال خدمات نجمه سالم الدوسري في نهائي كأس ملك السعودية.

ويلعب الهلال ضد الوحدة غدا الجمعة على استاد الملك فهد الدولي ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

وأعلن الهلال عدم تواجد الدوسري في قائمة الفريق لمواجهة الوحدة بسب وعكة صحية.

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وأوضح الهلال أن الدوسري تخلف عن مرافقة بعثة الفريق بعدما تواجد في المستشفى برفقة طبيب النادي، وذلك نظير تعرضه لنزلة معوية.

ويغيب الدوسري عن الهلال للمباراة الثانية على التوالي بعدما غاب عن مواجهة أوراوا ريد الياباني في إياب نهائي أبطال آسيا لتعرضه للطرد ذهابا.

ويسعى الهلال لتعويض خسارة لقب دوري أبطال آسيا على يد أوراوا ريد، بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه المثير على الاتحاد بهدف دون رد سجله أحمد حجازي بالخطأ في مرماه بنصف نهائي المسابقة.

فيما حقق الوحدة مفاجأة كبرى وفاز على النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف دون رد.

الهلال السعوي سالم الدوسري
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