حارس إنتر: لم نضمن التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد

الخميس، 11 مايو 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

إنتر في مواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

لا يشعر أندريه أونانا حارس مرمى إنتر أن فريقه ضمن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بثنائية نظيفة على ميلان في ذهاب نصف النهائي.

وفاز إنتر على مضيفه ميلان في دربي الغضب مساء الأربعاء بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أونانا في تصريحات للصحفيين:"بالطبع سعيد بالنتيجة، لكن ما أسعدني أكثر هو أداء الفريق".

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وأضاف "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا قدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي".

وتابع الكاميروني "لم نضمن التأهل إلى النهائي بعد، وذلك لأن الفارق هدفين فقط".

وأكمل "لدينا لقاء مهم في الدوري الإيطالي ضد ساسولو يوم السبت وبعدها سنفكر في مواجهة الإياب ضد ميلان".

وأتم حارس إنتر "أمامنا الكثير حتى نتأهل لنهائي دوري الأبطال".

وافتتح إدين دجيكو أهداف المباراة بتسديدة يسارية في الدقيقة الثامنة.

وأضاف هنريك مخيتاريان الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 11.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في الملعب ذاته الذي يتقاسمان اللعب عليه، ولكنه تلك المرة سيكون تحت اسم جوسيبي مياتزا نظرا لاستضافة إنتر للقاء.

وشهدت المباراة أول انتصار أوروبي لإنتر على ميلان بعد أربع مواجهات سابقة انتهت بفوزين للروسونيري وتعادلين.

في حالة نجاح إنتر في التأهل، سيلعب النهائي لأول مرة منذ 13 عاما.

وكان الظهور الأخير لإنتر في النهائي بموسم 2009-2010 حين توج بلقبه الثالث في تاريخه.

ميلان إنتر دوري أبطال أوروبا أندري أونانا
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