تقرير تركي: جالاتا سراي يرفض طلب نانت ويعيد مصطفى محمد

سيعود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي بحسب تقارير تركية.

ويلعب مصطفى محمد في صفوف نانت معارا من جالاتا سراي حتى نهاية الموسم الجاري مع وجودج بند بأحقية الشراء مقابل 5 مليون و750 ألف يورو.

وبحسب "a spor" التركي، فإن جالاتا سراي رفض طلب نانت بتخفيض قيمة انتقال مصطفى محمد.

وأوضحت التقارير أن مهاجم الزمالك السابق سيتواجد في معسكر جالاتا سراي تحضيرا للموسم المقبل.

موقع " bursahakimiyet" التركي ذكر في وقت سابق أن نانت يرغب في ضم مصطفى مقابل 3 مليون و500 ألف يورو وذلك بدلا من 5 مليون و750 ألف يورو.

وشارك مصطفى مع نانت خلال الموسم الجاري في 48 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى على المركز الثاني في كأس فرنسا الموسم الجاري بعدما خسر النهائي ضد تولوز بخمسة أهداف لهدف.

ويمتد تعاقد مهاجم منتخب مصر مع جالاتا سراي حتى صيف عام 2025.

ويحتل نانت المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة ضمن مراكز الهبوط قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.