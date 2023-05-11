تايمز: 3 أضعاف راتبه مع توتنام.. عرض خرافي لـ لوريس من الدوري السعودي

تلقى هوجو لوريس حارس مرمى توتنام عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي.

هوجو لوريس النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وينتهي تعاقد لوريس (36 عاما) مع توتنام في صيف 2024.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن أحد الأندية السعودية قدم عرضا خرافيا للنجم الفرنسي، براتب يعادل ثلاث أضعاف راتبه الحالي مع ناديه توتنام.

وأوضحت التقارير أن لوريس يتقاضى نحو 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأشارت التقارير إلى أن الحارس الحاصل على كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا منفتح على خوض تحد جديد.

لوريس أمضى عقدا كاملا في فريق سبيرز منذ انضمامه في 2012 قادما من ليون.

ومثل النادي الإنجليزي في 447 مباراة ولم يتوج بأي لقب معه.

وفاز لوريس بمونديال 2018 ودوري أمم أوروبا 2020-2021 مع منتخب بلده.

لاعب نيس السابق مثل منتخب فرنسا في 145 مباراة وهو أكثر من دافع عن القميص الأزرق متفوقا على ليليان تورام (142 مباراة).