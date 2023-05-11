مواعيد مباريات الخميس 11 مايو 2023- الدوري الأوروبي.. والأهلي والاتحاد في سوبر السلة

الخميس، 11 مايو 2023 - 10:16

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس ضد أتالانتا

يشهد اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

تقام اليوم مباراتي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

كما تُلعب مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

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ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 11 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

الدوري الأوروبي

يوفنتوس × إشبيلية.. 10:00مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها رؤوف خليف.

روما × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 2 ويعلق عليها علي محمد علي.

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا × بازل.. 10:00مساء – بي إن سبورتس إكسترا 1.

وست هام يونايتد × ألكمار 10:00 _ بي إن يبورتس بريميوم 3.

كأس مصر

طلائع الجيش × الشرقية.. 7:00 _ أون تايم سبورتس.

دوري السوبر المصري - كرة سلة

الأهلي × الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء – أون تايم سبورتس 2.

كأس العرب للأندية الأبطال

الشباب السعودي × تشرين السوري.. 8:30 _ أبو ظبي الرياضية 2.

الدوري الأوروبي إشبيلية يوفنتوس
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