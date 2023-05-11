مخيتاريان بعد الفوز على ميلان: الحلم أصبح قريبا ولكن

يرى هنريك مخيتاريان لاعب إنتر أن فريقه لم يحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على غريمه ميلان.

وفاز إنتر على مضيفه ميلان مساء الأربعاء بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هنريك مخيتاريان عقب المباراة عبر "بي إن سبورتس": "يجب علينا التفكير في المباراة الثانية والتحضير لها جيدا. قدمنا مباراة ممتازة وعلينا إثبات ذلك في الآخرى".

وشدد "الحلم أصبح قريبا ولكنه صعبا. علينا تخطي عقبة المباراة الثانية قبل التفكير في النهائي".

وافتتح إدين دجيكو أهداف المباراة بتسديدة يسارية في الدقيقة الثامنة.

وأضاف هنريك مخيتاريان الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 11.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في الملعب ذاته الذي يتقاسمان اللعب عليه، ولكنه تلك المرة سيكون تحت اسم جوسيبي مياتزا نظرا لاستضافة إنتر للقاء.

وشهدت المباراة أول انتصار أوروبي لإنتر على ميلان بعد أربع مواجهات سابقة انتهت بفوزين للروسونيري وتعادلين.