بيولي: إنتر كان أفضل منا.. لكن أعتقد أننا سنتأهل

الخميس، 11 مايو 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

على الرغم من إشادته بفوز إنتر على فريقه إلا أن مدرب ميلان ستيفانو بيولي يعتقد أن ناديه سيؤمن بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر على مضيفه ميلان مساء أمس الأربعاء في ملعب سان سيرو بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بيولي عقب المباراة قائلا: "إنتر كان أفضل منا في بداية المباراة وفي الشوط الأول ظهرت فوارق بيننا".

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وواصل "وفي الشوط الثاني كنا أفضل لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وأردف "وفي الشوط الأول لم نقدم الأداء المعهود، وفي المقابل الشوط الثاني تحسنا".

وأكمل بيولي "أعتقد أننا نستطيع تخطي إنتر في مباراة العودة".

وعن غياب رافائيل لياو جناح ميلان عن المباراة للإصابة قال: "كنا نحتاج لتواجد رافائيل لياو اليوم وسنحتاجه بالطبع في المباراة العودة".

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