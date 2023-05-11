إنزاجي: قدمنا أداء استثنائيا ضد ميلان.. وهكذا تجاوزنا فترة الشك

أشاد سيميوني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان بلاعبيه عقب الفوز على غريمه التقليدي ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر على مضيفه ميلان مساء أمس الأربعاء في ملعب سان سيرو بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث إنزاجي عقب المباراة قائلا: "أشعر بالرضا وفي الشوط الأول قدمنا أداء استثنائيا وكنا نستطيع تسجيل أكثر من هدفين".

وواصل "لعبنا بشكل جيد ولدينا 90 دقيقة على الحلم، يتبقى الشوط الثاني بعدما لعبنا الشوط الأول".

وأردف "الحلم هو الوصول للمباراة النهائية ونريد التواجد في المحطة الأخيرة".

وعن كيف تجاوز فريقه فترة الشك واهتزاز النتائج قال: "استمرينا في العمل ولدي العديد من اللاعبين الجادين ويمتازون بالاحترافية وفي العودة يجب أن نكون أفضل".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في الملعب ذاته الذي يتقاسمان اللعب عليه، ولكنه تلك المرة سيكون تحت اسم جوسيبي مياتزا نظرا لاستضافة إنتر للقاء.