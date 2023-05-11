لاوتارو: تفوقنا على ميلان بالخبث الكروي.. وحلم الجمع بين المونديال والأبطال

الخميس، 11 مايو 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - ميلان وإنتر

شدد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر على أن فريقه استحق الفوز على غريمه ميلان.

وفاز إنتر على مضيفه ميلان مساء الأربعاء بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيز عقب المباراة عبر "بي إن سبورتس": "كان لدينا امكانية تسجيل أهداف أكثر بعدما صنعنا العديد من الفرص. نحن سعداء لأننا استطعنا اللعب بخبث كروي وعندما نلعب بهذا الشكل يمكننا الفوز على أي منافس"

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وأضاف "حلم الجمع بين كأس العالم والأبطال؟ كل بطولة تختلف عن الأخرى ولكن تفاصيل بسيطة هى من تصنع الفارق في البطولات الكبرى. علينا التركيز على مباراة الإياب أولا"

وعن تحسن النتائج أوضح "بدأنا كفريق نجد الوحدة اللازمة ونتعامل مع المباريات بشكل جيد ومن ثم علينا تقديم أشياء مهمة كثيرة خلال الفترة المقبلة".

افتتح إدين دجيكو أهداف المباراة بتسديدة يسارية في الدقيقة الثامنة.

وأضاف هنريك مخيتاريان الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 11.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في الملعب ذاته الذي يتقاسمان اللعب عليه، ولكنه تلك المرة سيكون تحت اسم جوسيبي مياتزا نظرا لاستضافة إنتر للقاء.

وشهدت المباراة أول انتصار أوروبي لإنتر على ميلان بعد أربع مواجهات سابقة انتهت بفوزين للروسونيري وتعادلين.

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