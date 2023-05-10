الأفعى تلدغ الشيطان.. إنتر يضرب ميلان ويقترب من نهائي أبطال أوروبا

في ثلاث دقائق فقط أسقط إنتر غريمه التقليدي ميلان ليحقق أول فوز أوروبي عليه في تاريخه.

وفاز إنتر على مضيفه ميلان مساء اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح إدين دجيكو أهداف المباراة بتسديدة يسارية في الدقيقة الثامنة.

وأضاف هنريك مخيتاريان الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 11.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في الملعب ذاته الذي يتقاسمان اللعب عليه، ولكنه تلك المرة سيكون تحت اسم جوسيبي مياتزا نظرا لاستضافة إنتر للقاء.

وشهدت المباراة أول انتصار أوروبي لإنتر على ميلان بعد أربع مواجهات سابقة انتهت بفوزين للروسونيري وتعادلين.

كما أن هذه أول ثاني مرة في التاريخ يفوز فيها إنتر على ميلان ثلاث مرات في الموسم ذاته بعد موسم 1994-1995 وذلك بعدما انتصر عليه في الدوري الموسم الحالي بهدف دون رد، وفي السوبر الإيطالي بثلاثية مقابل لا شيء، واليوم في دوري الأبطال.

لكن بشكل عام هذه أول مرة في التاريخ يفوز فيها إنتر على ميلان في ثلاث مسابقات مختلفة، أما موسم 1994-1995 فكان الانتصار في الكأس والدوري فقط.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم ضاري من قبل إنتر وحصل على ركلة ركنية من الناحية اليسرى.

ومن الركلة الركنية حول دجيكو الكرة بيسراه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لإنتر.

وعقب ثلاث دقائق فقط أطلق مخيتاريان تسديدة قوية للغاية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وكاد هاكان تشالهان أوجلو يسجل هدفا ثالثا للأفاعي في الدقيقة 16 لكن القائم الأيسر وقف حائلا أمامه، وتابع مخيتاريان الكرة لكن مايك ماينيان حارس ميلان تصدى له.

واضطر ميلان لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 18 عقب إصابة إسماعيل بن ناصر وشارك بدلا منه جونيور ميسياس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر بداعي عرقلة سيمون كاير للاوتارو مارتينيز لكن عقب عودته لتقنية الفيديو ألغى قراره.

وسدد لاوتارو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى بقليل.

وكاد براهيم دياز يقلص النتيجة مع بداية الشوط الثاني لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وانفرد ميسياس بالمرمى لكنه سدد الكرة بطريقة سيئة للغاية لتمر لخارج الملعب.

وكاد ساندرو تونالي يقلص النتيجة بتسديدة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء لكن القائم الأيمن حرمه من الاحتفال.

وسدد ثيو هيرنانديز كرة من ركلة حرة لكنها ذهبت للخارج.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وسط استحواذ أكثر لميلان لكن دون خطورة على مرمى إنتر لتنتهي المباراة بفوز النيراتزوري بهدفين دون رد.