كرة طائرة – الزمالك مع مستقبل المرسى المستضيف في بطولة إفريقيا
الأربعاء، 10 مايو 2023 - 23:18
كتب : FilGoal
أوقعت قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية الأبطال الزمالك ضمن المجموعة الأولى.
وتقام البطولة في تونس بتنظيم من فريق مستقبل المرسى المستضيف.
ويلعب الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم 3 فرق فقط مع مستقبل المرسى التونسي، وبجانب نافل بطل نيجيريا.
وتُلعب باقي مجموعات البطولة بتواجد 4 فرق.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية من البطولة.
وفاز الزمالك في الموسم المنقضي ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي.
ويشارك الزمالك أيضا في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات التي تقام في تونس كذلك، ومن المنتظر أن يتم سحب القرعة في الأيام المقبلة.
نرشح لكم
كرة طائرة - الزمالك يهزم تشيف نافال النيجيري في أولى مباريات بطولة إفريقيا كرة سلة - الأهلي ضد الاتحاد.. موعد المباراة الرابعة في نهائي الدوري والقنوات الناقلة كرة سلة - الحسم أو الفاصلة.. الأهلي يهزم الاتحاد في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر انتهت كرة سلة - الأهلي (67) - (58) الاتحاد السكندري.. فوز الأحمر الثاني كرة سلة - هومنتمون اللبناني يتعاقد مع والتر هودج سلة - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. موعد المباراة الثالثة في نهائي الدوري والقنوات الناقلة كرة سلة - مباراة واحدة لحسم اللقب.. فوز سيدات الأهلي على الجزيرة في نهائي دوري السوبر كرة طائرة - سيدات الزمالك يهزمن الجيش الرواندي في أولى مباريات بطولة إفريقيا