كرة طائرة – الزمالك مع مستقبل المرسى المستضيف في بطولة إفريقيا

أوقعت قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية الأبطال الزمالك ضمن المجموعة الأولى.

وتقام البطولة في تونس بتنظيم من فريق مستقبل المرسى المستضيف.

ويلعب الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم 3 فرق فقط مع مستقبل المرسى التونسي، وبجانب نافل بطل نيجيريا.

وتُلعب باقي مجموعات البطولة بتواجد 4 فرق.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية من البطولة.

وفاز الزمالك في الموسم المنقضي ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الأهلي.

ويشارك الزمالك أيضا في بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات التي تقام في تونس كذلك، ومن المنتظر أن يتم سحب القرعة في الأيام المقبلة.