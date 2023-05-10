كرة يد - في أول ظهور لمدربه الجديد.. الزمالك يسحق فانز في كأس الكؤوس الإفريقية

حقق نادي الزمالك فوزا عريضا على فانز الكاميروني في انطلاق مشواره بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وفاز الزمالك على فانز بفارق 21 هدفا، إذا انتهت المباراة بنتيجة 41-20 ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق الزمالك بنتيجة 23-12.

وواصل الزمالك تفوقه في الشوط الثاني وسجل 18 هدفا فيما ساتقبلت شباكه 8 أهداف لتنتهي المباراة 41-20.

وقاد الزمالك المدرب أحمد رمضان الذي تولى المهمة بشكل موقت حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للمدرب الإسباني ماتيا جارالدا.

وكان الزمالك قد خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.