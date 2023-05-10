هاتريك مروان محسن.. فيوتشر يفوز على طلائع الأسطول ويواجه إنبي في كأس مصر

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

مروان محسن

حجز نادي فيوتشر مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر.

وفاز فيوتشر على طلائع الأسطول بنتيجة 4-1 ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

وسجل مروان محسن 3 أهداف "هاتريك" وأيمن الصفاقسي أهداف فيوتشر.

أخبار متعلقة:
مصدر من الترجي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات الفريق قبل مواجهة الأهلي عرض بحريني وراء رحيل ياسر رضوان عن المجد السكندري تقرير: بن رمضان ينهي مخاوف الترجي قبل مواجهة الأهلي الكونفدرالية – اتحاد العاصمة يفرض التعادل على أسيك في ذهاب نصف النهائي

وسيلعب فيوتشر أمام إنبي في ثمن نهائي كأس مصر.

إنبي تفوق على لافيينا في دور الـ32 وفاز عليه بنتيجة 3-0.

وصف المباراة

افتتح مروان محسن التسجيل مبكرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى بعدما استلم كرة عرضية من مصطفى البدري وأسكن الكرة داخل الشباك.

وعزز مروان محسن تقدم فيوتشر وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة بعدما استلم كرة عرضية من طارق طه ليسكن الكرة برأسية في الشباك عند الدقيقة الخامسة.

وأضاف مروان محسن الهدف الثالث لفيوتشر والثالث الشخصي (هاتريك) من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

ونجح أيمن الصفاقسي في تعزيز تقدم فيوتشر وسجل الهدف الرابع من ضربة رأسية قوية عند الدقيقة 55.

وقلص عمر عطيتو النتيجة وسجل هدف طلائع الأسطول الوحيد بعدما سدد كرة خدعت محمد عبد الرحيم "جنش" حارس فيوتشر وسكنت الشباك في الدقيقة 70.

وحاول فيوتشر تسجيل الهدف الخامس قبل نهاية المباراة لكن دون فرص حقيقية على مرمى طلائع الأسطول لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.

فيوتشر كأس مصر
نرشح لكم
محاضرة فنية وتدريبات بدنية.. تفاصيل مران الأهلي في تونس عرض بحريني وراء رحيل ياسر رضوان عن المجد السكندري تقرير: بن رمضان ينهي مخاوف الترجي قبل مواجهة الأهلي الدرجة الثانية – بلدية المحلة يخطف الصدارة ويشعل مجموعة بحري كأس مصر – فاركو يفوز على المصرية للاتصالات ويضرب موعدا مع الزمالك تحديد موعد معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأمم إفريقيا مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: تجميد وليد عبد الرازق؟ اجتماع حاسم الخميس.. ولكن فخر الدين بن يوسف: لم أقصد الإساءة لـ الإسماعيلي
أخر الأخبار
محاضرة فنية وتدريبات بدنية.. تفاصيل مران الأهلي في تونس 20 دقيقة | الكرة المصرية
الأفعى تلدغ الشيطان.. إنتر يضرب ميلان ويقترب من نهائي أبطال أوروبا 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة – الزمالك مع الاتحاد المنستيري المستضيف في بطولة إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - في أول ظهور لمدربه الجديد.. الزمالك يسحق فانز في كأس الكؤوس الإفريقية ساعة | كرة يد
هاتريك مروان محسن.. فيوتشر يفوز على طلائع الأسطول ويواجه إنبي في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الترجي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات الفريق قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الثانية في نهائي الدوري.. والقنوات الناقلة ساعة | كرة سلة
سلة – الأهلي يحسم المواجهة الأولى من نهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل