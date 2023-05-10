هاتريك مروان محسن.. فيوتشر يفوز على طلائع الأسطول ويواجه إنبي في كأس مصر

حجز نادي فيوتشر مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر.

وفاز فيوتشر على طلائع الأسطول بنتيجة 4-1 ضمن ثمن نهائي كأس مصر.

وسجل مروان محسن 3 أهداف "هاتريك" وأيمن الصفاقسي أهداف فيوتشر.

وسيلعب فيوتشر أمام إنبي في ثمن نهائي كأس مصر.

إنبي تفوق على لافيينا في دور الـ32 وفاز عليه بنتيجة 3-0.

وصف المباراة

افتتح مروان محسن التسجيل مبكرا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى بعدما استلم كرة عرضية من مصطفى البدري وأسكن الكرة داخل الشباك.

وعزز مروان محسن تقدم فيوتشر وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة بعدما استلم كرة عرضية من طارق طه ليسكن الكرة برأسية في الشباك عند الدقيقة الخامسة.

وأضاف مروان محسن الهدف الثالث لفيوتشر والثالث الشخصي (هاتريك) من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

ونجح أيمن الصفاقسي في تعزيز تقدم فيوتشر وسجل الهدف الرابع من ضربة رأسية قوية عند الدقيقة 55.

وقلص عمر عطيتو النتيجة وسجل هدف طلائع الأسطول الوحيد بعدما سدد كرة خدعت محمد عبد الرحيم "جنش" حارس فيوتشر وسكنت الشباك في الدقيقة 70.

وحاول فيوتشر تسجيل الهدف الخامس قبل نهاية المباراة لكن دون فرص حقيقية على مرمى طلائع الأسطول لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.