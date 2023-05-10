سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الثانية في نهائي الدوري.. والقنوات الناقلة
الأربعاء، 10 مايو 2023 - 22:39
كتب : FilGoal
حسم الأهلي المباراة أولى من سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السلة لصالحه بعد التغلب على الاتحاد السكندري.
وفاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 69-62 والتي أقيمت على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.
ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام 5 مباريات، ويتوج باللقب الذي يفوز أولا بـ3 مواجهات.
وإليكم موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الثانية.
تقام المباراة غدا الخميس 11 مايو 2023.
وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.
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