سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الثانية في نهائي الدوري.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 22:39

كتب : FilGoal

الأهلي والاتحاد السكندري كرة سلة

حسم الأهلي المباراة أولى من سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السلة لصالحه بعد التغلب على الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 69-62 والتي أقيمت على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام 5 مباريات، ويتوج باللقب الذي يفوز أولا بـ3 مواجهات.

أخبار متعلقة:
سلة – الأهلي يحسم المواجهة الأولى من نهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري سلة - سيدات الأهلي تفوز على الجزيرة في أولى مباريات نهائي الدوري سلة - الإعلان عن الطاقم الأجنبي لتحكيم لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد

وإليكم موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الثانية.

تقام المباراة غدا الخميس 11 مايو 2023.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
نرشح لكم
سلة – الأهلي يحسم المواجهة الأولى من نهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (69)-(62) الاتحاد.. الأحمر يحسم المباراة الأولى سلة - سيدات الأهلي تفوز على الجزيرة في أولى مباريات نهائي الدوري الاتحاد لـ في الجول: ثنائي الفريق يغيب أمام الأهلي في نهائي دوري السوبر اتحاد السلة يعلن تواجد تقنية الفيديو في نهائي دوري السوبر دوري NBA - فيلادلفيا ودنفر يقتربان من نهائي الشرق والغرب دوري NBA - هيت وليكرز يقتربان من نهائي الشرق والغرب مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: سيتواجد حكم مصري في كل لقاء من سلسلة نهائي الدوري
أخر الأخبار
كرة طائرة – الزمالك مع الاتحاد المنستيري المستضيف في بطولة إفريقيا 3 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - بفارق 21 هدفا.. الزمالك يقصو على فانز الكاميروني في كأس الكؤوس الإفريقية 9 دقيقة | كرة يد
هاتريك مروان محسن.. فيوتشر يفوز على طلائع الأسطول ويواجه إنبي في كأس مصر 25 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الترجي يكشف لـ في الجول تشخيص إصابات الفريق قبل مواجهة الأهلي 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الثانية في نهائي الدوري.. والقنوات الناقلة 43 دقيقة | كرة سلة
سلة – الأهلي يحسم المواجهة الأولى من نهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري 52 دقيقة | كرة سلة
عرض بحريني وراء رحيل ياسر رضوان عن المجد السكندري 52 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: بن رمضان ينهي مخاوف الترجي قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل