سلة – الأهلي يحسم المواجهة الأولى من نهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري

فاز الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السلة.

وحسم الأهلي المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62 والتي أقيمت على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 16-16، وكذلك انتهى الربع الثاني بالتعادل بنتيجة 35-35.

في الربع الثالث أخذ الاتحاد السكندري المقدمة قبل أن يعود الأهلي وينهي الربع لصالحه بنتيجة 55-53.

وعاد أيضا الاتحاد السكندري في الربع الرابع وتقدم بنتيجة 60-55.

قبل أن يعود الأهلي ويحصل على المقدمة وينهي المباراة لصالحه.