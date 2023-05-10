سلة – الأهلي يحسم المواجهة الأولى من نهائي الدوري أمام الاتحاد السكندري

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 22:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

فاز الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السلة.

وحسم الأهلي المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62 والتي أقيمت على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 16-16، وكذلك انتهى الربع الثاني بالتعادل بنتيجة 35-35.

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في الربع الثالث أخذ الاتحاد السكندري المقدمة قبل أن يعود الأهلي وينهي الربع لصالحه بنتيجة 55-53.

وعاد أيضا الاتحاد السكندري في الربع الرابع وتقدم بنتيجة 60-55.

قبل أن يعود الأهلي ويحصل على المقدمة وينهي المباراة لصالحه.

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